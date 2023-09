Irruzione dei ladri a San Carlo. Presa di mira l'edicola e cartoleria di Nadia Zusso in via San Carlo, che oltre al furto dell’incasso ha subito danni alla saracinesca e alla porta d’ingresso.

Ladri in edicola rubano l'incasso

Furto all'edicola di San Carlo nella notte fra mercoledì e giovedì. I malfattori hanno rotto la centralina elettrica della saracinesca, che si trova all’esterno del punto vendita, e trafficando con i cavi elettrici sono riusciti a sollevarla. Poi hanno cercato di aprire l’ingresso con un piede di porco, ma senza successo, e così hanno forzato la serratura della porta a vetri prima di penetrare.

Presi mille euro e danni al negozio

"Quel giorno sono rimasta in negozio a sistemare la merce fino alle 20 e, diversamente dal solito, non ho depositato l’incasso in banca perché sarei ritornata verso le 5 del mattino successivo - ha riferito la titolare - Il giorno seguente, al mio arrivo ho trovato la saracinesca del negozio sollevata e la porta a vetri scassinata. Non so chi possa essere stato, ma probabilmente era consapevole del fatto che in questo periodo avevamo un giro d’affari superiore al solito perché i genitori degli studenti ordinano i libri scolastici".

