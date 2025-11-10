Ladri fanno esplodere lo sportello della banca ma il colpo fallisce. L’assalto in piena notte alla Bpm di corso Italia, furfanti messi in fuga dall’arrivo dei Carabinieri

Assalto allo sportello

Hanno fatto saltare lo sportello automatico della banca ma sono dovuti scappare a mani vuote per l’arrivo dei Carabinieri. E’ andato in fumo l’assalto dei ladri nella notte tra venerdì e sabato alla Banca popolare di Milano di corso Italia a Bovisio Masciago, a poche decine di metri dal centro cittadino.

L’esplosione intorno alle 4

I furfanti avevano preso di mira lo sportello automatico con l’intenzione di svuotarlo di tutti i contanti riposti per il fine settimana ma qualcosa non è andato secondo i piani. L’Atm è esploso intorno alle 4, provocando un forte botto nel cuore della notte, ma il tempestivo arrivo delle pattuglie dei militari ha costretto i ladri alla fuga senza bottino.

Ladri messi in fuga dai Carabinieri

Nel giro di pochi minuti davanti alla banca era pieno di sirene e lampeggiati blu: sono stati poi chiamati anche gli artificieri che hanno proceduto con cautela alla bonifica e alla messa in sicurezza dello sportello. I Carabinieri della Compagnia di Desio hanno avviato le indagini, che stanno proseguendo in queste ore, per risalire all’identità dei banditi autori dell’assalto.