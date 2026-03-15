Ladri in azione nella notte, nel mirino quattro attività

Ladri in azione nella notte a Desio, nel mirino quattro attività, tutti tra la zona della stazione e piazza Don Giussani.

Furti tra la stazione e piazza Don Giussani

Prima, un uomo ha tentato di introdursi nella pizzeria “Il Tramonto” di via 25 Aprile, in zona stazione. Le telecamere del locale lo hanno inquadrato mentre tagliava la tenda esterna in plastica e forzava la porta d’ingresso con un piede di porco, forse lo stesso usato in altre due occasioni quella notte. Nella pizzeria di Giorgio Nazir, però, non ha fatto in tempo a entrare ed è scappato, forse spaventato “da un rumore che pensava provenisse da dentro il ristorante”, ha ipotizzato il titolare. La scoperta del tentativo di furto è avvenuta solo la mattina, all’orario di riapertura: “Purtroppo era già capitato che ci entrassero i ladri. La volta prima, era entrato e aveva distrutto tutto”. Nazir parla di quattro anni fa, quando lo scenario si era ripetuto ma con un esito peggiore: qualcuno si era introdotto nella pizzeria rompendo la cler, la porta di vetro e la cassa, per rubare pochi euro. “Per la porta e la tenda, non mi preoccupo”, continua il proprietario. “Ma pensiamo di installare una cler esterna perché non ricapiti più”.

Ladro fermato dai Carabinieri, refurtiva restituita

Dopo il primo tentativo non riuscito, il ladro avrebbe raggiunto il Monkey Cafè. Qui è riuscito a entrare, forzando la porta antincendio, probabilmente con lo stesso piede di porco. Questa volta è scattato l’allarme, intorno alle quattro del mattino. Il furfante si è portato via i pochi soldi del fondo cassa e il telefono del locale. I proprietari, Andrea Zafarana e Chiara Galli, hanno raggiunto il bar, ma ormai la razzia era stata commessa. “Siamo in una zona isolata. Ci era già capitato”, dice Andrea Zafarana. Ora, però, stanno pensando di installare un sistema di intervento diretto collegato con le Forze dell’ordine. Nel frattempo, un uomo sarebbe stato fermato dai Carabinieri a Seregno e la refurtiva, come ci hanno detto i titolari delle attività colpite, è stata restituita ai legittimi proprietari.

In bici e con un cappuccio in testa

Sotto i portici di piazza Don Giussani, altre due attività sono state prese di mira dal malvivente: il negozio di sigarette elettroniche Smoke Easy e il parrucchiere Colpi di testa. “Ci ha avvertite la titolare di Smoke Easy, al momento della riapertura – hanno raccontato le parrucchiere Lory e Manu, proprietarie di Colpi di testa – La mattina, lei si è trovata la porta d’ingresso scassinata. Ha messo a soqquadro il salone, ma ha portato via solo venti euro. Cos’altro poteva trovare in negozio?”, si chiedono le due socie. La titolare di Smoke Easy ha raccontato che un uomo con indosso un berretto e il cappuccio è arrivato in bicicletta davanti al suo negozio, senza però prendere nulla.