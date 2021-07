Ladri in azione nella sede di Gelsia Ambiente, rubati i catalizzatori da 13 mezzi

Ladri in azione venerdì notte, colpo a segno nella sede di Gelsia Ambiente, in via Caravaggio a Desio. Rubati i catalizzatori delle marmitte da tredici mezzi.

Ladri in azione nella sede di Gelsia Ambiente

I malviventi sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato. Nel mirino le marmitte catalitiche dei mezzi parcheggiati all'interno dell'area della società che si occupa della raccolta rifiuti. Sono stati gli stessi operatori di Gelsia Ambiente ad accorgersi al mattino, al momento di iniziare il turno di lavoro. Messi fuori uso i mezzi, fortunatamente è stato possibile utilizzarne altri nelle disponibilità della società, in modo da non creare disservizi di alcun genere.

I Carabinieri stanno indagando

Ora toccherà ai Carabinieri della Compagnia cittadina, a cui il furto è stato denunciato, raccogliere gli elementi necessari per individuare i responsabili. Non è chiaro da che parte siano entrati, avevano però ben chiaro come agire, puntando ad asportare il prezioso metallo contenuto nei catalizzatori, tanto che è questa a quanto pare una delle ultime frontiere dei ladri, con un boom di furti registrati un po’ ovunque.