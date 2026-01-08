Ladri in basilica, rubano la statua del bambinello

Furto al presepe allestito nella basilica di Giussano, dove è stato rubato il Bambinello.
Furto domenica 28 dicembre
Rubato il bambinello dal presepe: ladri senza cuore in basilica a Giussano.
Ha fatto molto arrabbiare i fedeli, il furto avvenuto domenica 28 dicembre nella chiesa principale della città, un gesto davvero «brutto», a pochi giorni da Natale e nel pieno delle festività.
Il presepe e Gesù bambino rappresentano per eccellenza il simbolo della natività cristiana e rubare la statuetta che lo rappresenta ha davvero colpito tanti giussanesi, soprattutto tutti coloro che frequentano la basilica.
Sparito il bambinello
La rappresentazione della sacra famiglia in chiesa è da sempre molto apprezzata da tutti, talmente tanto, a quanto pare che qualcuno ha pensato di portarsi via la statuina più importante.
La miniatura di Gesù non ha alcun valore economico, ma rappresenta un immenso valore religioso e comunitario; a spiegare quanto avvenuto nell’ultima domenica dell’anno, ci ha pensato il parroco don Emanuele.
La reazione del don
«Dopo la messa delle 19, domenica sera, mentre si chiudeva la chiesa e raccoglievano le sedie ci siamo accorti che mancava il Bambinello – ha raccontato – lo avranno preso in prestito perché forse era necessario che nascesse in qualche luogo più di suo gradimento? o più povero di dove lo abbiamo accolto nel nostro presepio con acqua e riscaldamento?» Forse… ha ironizzato il sacerdote, che seppur dispiaciuto, ha subito trovato una soluzione. «Ne avevamo uno di “rimpiazzo” nei nostri depositi e abbiamo riportato Gesù bambino al suo posto. Non c’è scandalo – ha proseguito don Emanuele con la sua solita ironia e sacralità – Gesù è sempre ovunque c’è bisogno di Lui».