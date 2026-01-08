Ladri in basilica, rubano la statua del bambinello

Furto al presepe allestito nella basilica di Giussano, dove è stato rubato il Bambinello.

Furto domenica 28 dicembre

Rubato il bambinello dal presepe: ladri senza cuore in basilica a Giussano.

Ha fatto molto arrabbiare i fedeli, il furto avvenuto domenica 28 dicembre nella chiesa principale della città, un gesto davvero «brutto», a pochi giorni da Natale e nel pieno delle festività.

Il presepe e Gesù bambino rappresentano per eccellenza il simbolo della natività cristiana e rubare la statuetta che lo rappresenta ha davvero colpito tanti giussanesi, soprattutto tutti coloro che frequentano la basilica.

Sparito il bambinello

La rappresentazione della sacra famiglia in chiesa è da sempre molto apprezzata da tutti, talmente tanto, a quanto pare che qualcuno ha pensato di portarsi via la statuina più importante.

La miniatura di Gesù non ha alcun valore economico, ma rappresenta un immenso valore religioso e comunitario; a spiegare quanto avvenuto nell’ultima domenica dell’anno, ci ha pensato il parroco don Emanuele.

La reazione del don