Ladri in casa rubano soldi e oro

Ladri in casa rubano denaro in contanti e oro. L’intrusione nei giorni scorsi in via Viviani a Seregno, in zona Ceredo. La proprietaria: “Un grande spavento”.

Ladri rubano soldi e oro

Il furto si è consumato nei giorni scorsi nelle case a schiera di via Viviani, in zona Ceredo. La proprietaria, una casalinga di 68 anni, nel primo pomeriggio era uscita di casa per andare a trovare la figlia e il nipote. Poi l’amara sorpresa.

Forzata una porta finestra

La donna si è accorta dell’intrusione al momento di rincasare: la porta finestra dell’abitazione presentava dei segni di effrazione. Una volta entrati in casa, i furfanti hanno arraffato e asportato i soldi in contanti e l’oro, che la padrona di casa teneva al piano superiore. Da quantificare con esattezza il valore della refurtiva.

“Un grande spavento”

I malfattori hanno rubato soltanto quello che poteva essere trasportato facilmente a piedi. Dalle prime informazioni, sembra che gli autori del furto siano entrati nell’edificio attraverso i garage. “Un grande spavento”, ha commentato la donna. Probabilmente la proprietaria per poco non ha incrociato i furfanti al momento di fare ritorno a casa.