Ladri in monopattino, allarme in Brianza

Due ladri in monopattino stanno seminando il panico in questi giorni nel territorio della Brianza. Sono diversi infatti gli episodi registrati questa settimana a Usmate Velate, ma anche Casatenovo e dintorni.

Caccia ai ladri in monopattino



I malviventi, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni svaligiate nei giorni scorsi, sono due ragazzi che si muovono in monopattino elettrico.

Stando alla testimonianza di alcune vittime di furto, agirebbero indisturbati in pieno giorno, senza preoccuparsi di essere visti: a usmate Velate hanno messo a segno un colpo in un'abitazione di via San Luigi attorno alle 12 di martedì scorso.

"Hanno divaricato una finestra e sono entrati in casa mentre eravamo al lavoro - ha spiegato il proprietario - Hanno messo tutto a soqquadro: se ne sono andati con due computer, cosmetici, profumi e altri oggetti di poco valore che hanno trovato in giro"

La descrizione dei malviventi