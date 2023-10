Ladri nella bottega di Variomondo a Limbiate. Rubate le offerte destinate al Rwanda, i volontari: "Siamo dispiaciuti ma nonostante il danno subito non ci fermiamo"

Ladri nella bottega di Variomondo

Incursione dei ladri nella bottega del commercio equo-solidale Variomondo a Limbiate. Nella notte tra giovedì e venerdì, alcuni ignoti hanno spaccato la vetrina e si sono intrufolati nel negozio, riuscendo a sottrarre i contati delle offerte destinate ai progetti in Rwanda. La bottega opera a sostegno di Variopinto, associazione fondata nel 1995 e impegnata in progetti a favore della popolazione ruandese. L’amara sorpresa venerdì mattina quando gli operatori dell’associazione si sono recati alla bottega di via 2 Giugno per la consueta apertura.

Forzata la vetrina

La saracinesca del negozio è molto pesante e quindi difficile da aprire, i ladri sono riusciti a sollevarne solamente un pezzo, probabilmente con l’ausilio di una leva o un crick, poi hanno forzato la vetrina riuscendo a piegarla e creparla per ricavarsi un varco.

«Una volta entrati hanno rovistato ovunque ma da quanto siamo riusciti a verificare finora non hanno toccato gli oggetti in vendita o il computer - notano i componenti dell’associazione - purtroppo però hanno portato via i contanti delle offerte che erano destinati al Rwanda, purtroppo non arriveranno mai a destinazione di questo ci dispiace. Non parliamo di cifre ingenti ma comunque si tratta di fondi che erano destinati alla popolazione che si trova a migliaia di chilometri da noi».

La solidarietà di sostenitori e associazioni

Appena appreso del furto, i sostenitori e i molti amici di Variopinto si sono subiti mobilitati.

«Ringraziamo che tante persone e le associazioni che ci hanno telefonato per esprimerci la loro solidarietà e vicinanza - continua Variopinto - nonostante il danno subito siamo stati subito operativi e non ci fermiamo».

L'indomani il negozio era regolarmente aperto e ci si è subito dati da fare per rimettere in ordine e far sostituire la vetrina.