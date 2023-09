Torna l’incubo dei ladri nella zona industriale. E’ stata una settimana di passione per diverse aziende di Bernareggio, visitate da una banda di malviventi nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana.

Ladri nelle aziende: l'area industriale di Bernareggio presa d'assalto

Difficile stabilire un orario preciso e il "giro" compiuto dai balordi, che però hanno creato non pochi disagi ai titolari delle attività passate in rassegna. Non tanto a causa dei bottini rimediati (piuttosto miseri a dire il vero), ma più per i danni arrecati a capannoni e strutture.

"Ci siamo accorti venerdì mattina appena siamo arrivati, perché abbiamo trovato una porta aperta e scassinata - dicono alla “Tensa”, al civico 28 di via delle Industrie - Hanno fatto il giro dello stabilimento, hanno aperto gli armadi e si sono portati via qualche attrezzo del valore di circa 1500 euro. Hanno anche forzato la macchinetta del caffè mettendo le mani su quei pochi spiccioli che vi erano all’interno. E poi hanno rubato il furgone, che però è stato ritrovato immediatamente il mattino seguente a Caponago dai Carabinieri"

Pochi danni, ma grandi seccature

Stesso pensiero espresso da Gabriele Crippa, titolare della "Brianza Porcellane" che si trova poco distante, al civico 56 della stessa via.

"Sono entrati da un infisso sulla facciata laterale del capannone e hanno messo a soqquadro l’ufficio - spiega - Fortunatamente non hanno toccato altro e questa volta si sono contenuti. Perché in 30 anni che siamo qui siamo stati visitati almeno una decina di volte. L’ultima 5 anni fa e in quell’occasione ci avevano fatto dei danni piuttosto importanti. Infatti quando venerdì mattina il mio collaboratore mi ha avvisato di quanto accaduto mi sono disperato perché ho pensato a quanto era successo la volta precedente. E invece, nella scocciatura di dover fare i conti con un’incursione tutt’altro che piacevole, tutto sommato è andata bene"

