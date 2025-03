Ladri rubano nel supermercato inaugurato da un mese

Ladri nella notte al supermercato Dpiù di via Parini a Bareggia, frazione di Macherio.

Sono rammaricati i proprietari del supermercato Dpiù, filiale della Cooperativa di Consumo, per il furto subito questa notte (tra domenica e lunedì) a meno di un mese dell’apertura del punto vendita in via Parini, nella frazione di Bareggia, inaugurato il 6 marzo. Ignoti hanno forzato una porta di ingresso del supermercato, una filiale della Cooperativa di Consumo, e hanno fatto incetta di televisori. Il furto è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza: ad agire due uomini, presumibilmente giovani, con il volto incappucciato.

Il rammarico dei proprietari del supermercato

"Purtroppo abbiamo avuto questa sorpresa - raccontano dispiaciuti Elio Riva, presidente della Cooperativa di Consumo, e Giuseppe Doni, del Consiglio di Amministrazione - Dalle immagini riprese dalle telecamere si vedono due uomini che prelevano il fondo cassa e due televisori. Hanno il volto coperto ma sembrerebbero essere due giovani che poi sono tornati alle 5.30 per rubare altri tre televisori». Questa mattina (lunedì 31 marzo 2025) i carabinieri della Stazione di Biassono, competenti sul territorio, hanno effettuato un sopralluogo per accertare l’entità dei danni. E' stata poi presentata denuncia del furto presso la caserma. "Sono cose che succedono però spiace perché abbiamo aperto soltanto da un mese" ha commentato il presidente.

