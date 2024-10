Ladri scatenati a Robbiano: rubano a casa del don l'incasso della festa

Ladri senza scrupoli a Robbiano, frazione di Giussano: quattro colpi a distanza di pochi giorni, l’ultimo mercoledì notte. Nel mirino la casa parrocchiale dove sono stati portati via i soldi dell'incasso della festa e all'oratorio. Grande l’amarezza in tutta la comunità.

Quattro furti in pochi giorni

C'è grande amarezza nella comunità di Robbiano per i furti messi a segno nella casa parrocchiale e in oratorio, negli ultimi giorni. I ladri si sono scatenati prima prendendo di mira la canonica poi il bar in oratorio, più volte in pochi giorni. Quattro i furti che si sono verificati a distanza di poco tempo uno dall’altro, l’ultimo proprio mercoledì notte, successivo a quello della notte precedente. Ma il più grosso messo a segno dai malviventi è avvenuto nella notte tra il 17 e 18 ottobre.

Nel mirino la casa parrocchiale

Qualcuno si è intrufolato nella canonica, durante la notte, tra il 17 e 18 ottobre e mentre il don dormiva, ha rovistato in tutta la casa portandosi via l’intero incasso dell’octoberfest che si era svolta in oratorio il weekend precedente. Diverse migliaia di euro sono state portate vie, lasciando grande amarezza tra i parrocchiani.

«Purtroppo in pochi giorni siamo stati vittima di quattro furti - ha spiegato don Giuseppe Corbari che segue la comunità robbianese - siamo molto amareggiati e dispiaciuti. Nonostante tutte le accortezze messe in atto, i ladri sono riusciti ad entrare in casa parrocchiale. Hanno scassinato la porta di ingresso, dopo aver scavalcato la recinzione e hanno frugato in giro, cercando dappertutto. I soldi, che erano l’intero incasso dell’octoberfest - festa che era andata molto bene - erano in casa eccezionalmente, poichè non teniamo contante in canonica. Erano nascosti, ma i malviventi sono riusciti a trovarli».

Bottino di diverse migliaia di euro

Un importo piuttosto importante, frutto del lavoro e della collaborazione di tanti volontari che con devozione e impegno si dedicano alle varie iniziative per raccogliere fondi per la parrocchia.

«Tutto il contante, una bella somma, doveva essere versato in banca il giorno successivo. Mi era stato consegnato il giovedì, dopo i vari conti fatti dai collaboratori e sarebbe dovuto essere depositato il giorno successivo. Purtroppo hanno preso tutto, rubando all’intera comunità. Io dormivo e mi sono accorto al mattino, quando ho trovato la porta aperta e tutto all’aria».

Furti anche in oratorio

Ma il colpo in canonica non è stato l’unico.

«Sono entrati in oratorio nella notte tra mercoledì e giovedì e pure la notte prima - spiega don Giuseppe - hanno scassinato le porte, sono entrati anche negli spogliatoi dell’oratorio e hanno portato via i soldi dalla cassa del bar».

Tutti i furti sono stati denunciati ai carabinieri. Sempre a Robbiano la scorsa settimana i ladri sono entrati anche al bar «Dolci Delizie» in via Battisti, dove è stato portato via il fondo cassa e sembrerebbe, anche qualche torta dagli scaffali.