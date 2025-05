Rubati 60 metri di canali di scolo pluviali in rame alla scuola dell’infanzia «Il Giardino Incantato» di Macherio. I ladri sono entrati in azione nei giorni scorsi nella materna che si trova in via Visconti di Modrone accanto al Municipio.

Ladri scatenati alla scuola materna rubano 60 metri di canali in rame

Ingenti i danni subiti dalla struttura, ai quali dovrà rimediare il Comune.

«Non sappiamo esattamente il giorno in cui abbiano rubato - spiega il sindaco Franco Redaelli - Noi ci siamo accorti nella giornata di mercoledì scorso quando ci è arrivata la segnalazione, da parte della scuola, di infiltrazioni d’acqua nella struttura. All’inizio siamo rimasti stupiti perché come Amministrazione comunale abbiamo provveduto a fare interventi di pulizia del tetto e dei canali di scolo, proprio per evitare il problema delle infiltrazioni. Così, facendo un sopralluogo insieme ai tecnici dell’impresa incaricata, ci siamo accorti del furto».

Prelevati ben 60 metri di canali che erano a copertura del perimetro interno della struttura.

«Ci siamo recati dai carabinieri e abbiamo presentato denuncia contro ignoti - informa il primo cittadino - Rimane comunque la delusione per quanto accaduto. Persone che non hanno rispetto non solo della cosa pubblica ma non si fermano neanche davanti a una scuola frequentata da bambini piccoli».

Un altro furto, sempre ai danni della scuola, si era verificato nel novembre del 2018 quando ignoti avevano rubato i soldi della mensa. I ladri avevano rotto una vetrata ed erano riusciti a entrare nella scuola dalla mensa. L’impianto d’antifurto era entrato immediatamente in funzione costringendo i ladri a darsi alla fuga.

I malviventi erano comunque riusciti a impossessarsi del denaro presente in mensa. Fortunatamente non avevano arrecato danni agli ambienti, a parte la vetrata della scuola, né sottratto materiale scolastico.