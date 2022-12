Ladri scatenati: assaltata l'azienda di informatica a colpi di mazza

Prima hanno tastato il terreno rovistando, come dei veri topi d’appartamento, tra i capannoni del complesso industriale. Poi sono entrati in azione depredando il magazzino della "Nb4", azienda di informatica. E, dopo aver quasi abbattuto una parete a colpi di mazza, se ne sono andati con circa 30mila euro di materiale elettronico tra computer, portatili e altro ancora.

Il furto a Bernareggio

Ha veramente dell’incredibile il furto avvenuto la scorsa settimana nella zona industriale di Bernareggio. Un vero e proprio raid che ha messo in ginocchio diverse ditte dei dintorni, costrette nei giorni seguenti a fare la conta dei danni subiti. A pagare il conto più salato, come detto, è stata la "Nb4". Scavalcando il muro di cinta, in un primo momento hanno "visitato" i capannoni della "Perotti" e di un altro stabilimento della zona non trovando però praticamente nulla da rubare. L’ultimo tentativo, purtroppo, si è rivelato quello giusto.

Bottino e danni ingenti

Una volta scattato l'allarme, presi dalla foga e dall’agitazione hanno preso a mazzate anche l’antifurto, mettendo poi le mani su tutto il materiale possibile: