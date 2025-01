Ladri scatenati durante le feste, ancora furti nei locali di Varedo. In un bar tre incursioni nella stessa notte, il titolare ha visto l'ultimo assalto in diretta dalle telecamere

Raffica di furti durante le feste

Raffica di furti nei locali del centro di Varedo durante il periodo natalizio, i ladri hanno fatto man bassa di alcolici e generi alimentari: presi di mira due bar e un ristorante. I negozianti di via Umberto I sono esasperati e si sentono impotenti davanti a questa continua ondata di incursioni.

Il furto visto in diretta dal titolare

All’alba del 24 dicembre, il furto nel bar Barcobaleno: il titolare Fabrizio Dalzini ha visto tutto in diretta perché quando si è alzato poco dopo le 5 ha guardato le riprese delle telecamere dal suo telefono cellulare:

«Ho visto che dentro al bar c’era una persona che prendeva varie bottiglie di spumante, liquori, ma anche caramelle e cioccolatini. Mi è venuto un colpo».

Tre incursioni nella stessa notte

Dalzini e la sua socia sono corsi al bar, intanto sono arrivati i Carabinieri. Solo dopo hanno saputo che il ladro aveva già colpito due volte nel loro bar poche ore prima, alle 3,15 quando ha forzato la saracinesca e rotto il vetro della porta principale, alle 4,30 e alle 5,25 quando è entrato a rubare.

Tre assalti in pochi giorni al bar pasticceria

La notte del 27 dicembre i furfanti hanno svuotato i box-magazzino del bar pasticceria Sfizi & delizie e del ristorante Claudio’s che si trovano davanti alla ex Snia, portando via alcolici e generi alimentari. La notte di Capodanno hanno provato nuovamente ad entrare nel bar pasticceria di Tekla Bartolini dalla porta sul retro ma non ci sono riusciti. Per Sfizi & delizie è la terza incursione in pochi giorni, a metà dicembre i furfanti avevano spaccato il vetro di una finestra che affaccia su via Umberto I e fatto man bassa di alcolici.

I commercianti si sentono impotenti

«Tutti i negozi di via Umberto I e delle strade vicine hanno subito furti o tentativi di furto, anche più volte, cosa deve succedere ancora per far smettere questa situazione? - si chiede Dalzini, amareggiato ma determinato a non cedere allo sconforto - purtroppo per noi negozianti questi episodi sono diventati una conta quotidiana, ogni giorno ci chiediamo chi verrà colpito la prossima volta perché la sensazione è che non sia finita qui».

Due tentati furti in pizzeria a Limbiate

Anche il locale di Felice Ciccarelli, per tutti Filippo, non è stato risparmiato dalla raffica di furti che ha colpito diverse attività commerciali della zona nei giorni scorsi. Due i tentativi d’intrusione in una settimana nella pizzeria «Troppo napoletani» di corso Como di Limbiate, al confine con Bovisio e Varedo, aperta da cinque anni. I ladri hanno provato a sfondare il vetro della porta d’ingresso e di quella sul retro ma senza successo. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Usato un martelletto