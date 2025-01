Ladri scatenati in casa, rubano oro e anche i regali di Natale

Ennesimo furto a Verano; questa volta i ladri sono entrati a casa dell'imprenditore Pietro Radaelli, titolare di una ditta di autotrasporti.

Colpo in via Donatori di sangue

Ladri scatenati durante queste feste. Diversi i colpi messi a segno nelle case e tante le segnalazioni e le denunce dai Carabinieri. E’ andato in caserma anche Pietro Radaelli, titolare della «Autoservizi Radaelli Snc» di via Fiume, vittima, il 27 dicembre, di un furto nella sua abitazione in via Donatori di sangue.

«Si sono introdotti nell’abitazione tra le 17.30 e le 21 dopo aver rotto le portefinestre; quando siamo rientrati abbiamo trovato le luci accese e gli armadi all’ingresso aperti e abbiamo subito capito che era entrato qualcuno - ha raccontato il veranese - Hanno fatto razzia di tutto, buttando tutto all’aria e lasciando un disastro in casa. E’ stato scioccante trovare tutto in giro e pensare che qualcuno ha toccato e rovistato tra i propri effetti personali».

Via con oro e soldi

I delinquenti infatti si sono messi a cercare preziosi e denaro in tutte le stanze aprendo cassetti e armadi, gettando tutto sul pavimento: «Cercavano oro e contanti. Si sono portati via anche il mio regalo di Natale, una busta con 300 euro, che mi aveva dato mia madre», ha spiegato Radaelli.

Diverse le segnalazioni ai Carabinieri

Un episodio purtroppo non nuovo in questo periodo a Verano e non solo.