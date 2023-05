Ladri senza cuore a Cavenago, svaligiato il negozio per animali

Ladri senza cuore in azione a Cavenago. Nei giorni scorsi alcuni malviventi si sono introdotti in un negozio per animali di via Besana, sottraendo un'importante quantitativo di cibo per gatti e cani. Quasi 100 i barattoli rubati.

Raid notturno

I ladri sono entrati nel negozio, una toelettatura molto nota in paese, nel cuore della notte: i malviventi sono riusciti ad accedere all'attività dopo aver messo fuori uso una porta d'ingresso posizionata all'interno dello stabile in cui si trova l'attività. Una volta entrati hanno avuto vita facile e sono riusciti a fuggire con un cospicuo bottino. Come detto, infatti, sono stati quasi 100 i barattoli di cibo per cani e gatti sottratti dal negozio, per un valore complessivo di oltre 1.000 euro. A questi vanno aggiunti anche alcuni sacchi contenti del mangime.

Barattoli di cibo, ma non solo

Il bottino, tuttavia, non si è limitato solo al cibo per animali. I ladri, infatti, si sono impossessati anche di un fondo cassa di circa 70 e di un computer del valore di alcune centinaia di euro.