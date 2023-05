Il furgone dell’associazione Auser Arcobaleno di Carate Brianza bersaglio dei ladri è rimasto senza specchietti retrovisori.

Ladri senza cuore, fuori uso il pullmino per il trasporto degli anziani e dei malati

Un dispetto, ma più verosimilmente un colpo su commissione quello consumato nei giorni scorsi ai danni del «Fiat Doblò» concesso in comodato d’uso da «Pulmino Amico» per il trasporto settimanale delle persone ammalate negli ospedali e negli istituti di cura.

Più che l’entità del furto, sono proprio le conseguenze del danno ad avere lasciato senza parole i volontari di «Auser Arcobaleno», l’associazione presieduta da Giorgio Nicchi, che ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Il «Doblò» era posteggiato per strada in via Nazario Sauro a ridosso del muro di cinta del campo dell’oratorio «Agorà». L’azione furtiva di ignoti ha colpito nelle ore serali tra domenica e lunedì mattina, quando il presidente ha scoperto che i due specchietti erano stati smontati e rimossi.

Non era mai successo

«Non era mai accaduto prima - racconta Nicchi al giornale - Sono rimasto senza parole quando lunedì di prima mattina me ne sono accorto dopo essere salito alla guida per iniziare un servizio in agenda... E’ un gesto spregevole, perché a danno di volontari e di persone malate che di quei servizi beneficiano per curarsi o recarsi nei centri o negli ospedali per sottoporsi a trattamenti anche impegnativi. Sono servizi che non possono essere sospesi, per questo mi sono dovuto arrangiare utilizzando la mia auto personale per l’accompagnamento. Il Doblò è ancora fermo e inutilizzabile e per noi è davvero un grosso disagio dovere organizzare le turnazioni e i servizi con un mezzo in meno. Ci siamo ovviamente attivati da subito per far riparare gli specchietti tramite una carrozzeria della zona chiedendo che l’intervento di riparazione possa essere anticipato il prima possibile... Rubare è sempre un comportamento condannabile ma chi ha commesso un gesto così a danno di un’associazione di volontariato che presta servizio per la comunità dovrebbe vergognarsi», ha aggiunto ancora il presidente di Auser Arcobaleno.

"Fa davvero male"