Ladri senza cuore, rubano dall’ambulanza un cellulare di servizio

Furto a bordo di un'ambulanza della Croce bianca di Giussano. Ladri senza scrupoli ad Albiate: hanno rubato un cellulare di servizio, mentre gli operatori erano impegnati in un intervento di soccorso persona.

Ambulanza ferma per strada e ladri in azione

L’ambulanza era ferma sulla strada per un intervento e mentre gli operatori erano impegnati nel soccorso, qualcuno ne ha approfittato per rubare il cellulare di servizio dell’autista. E’ successo ad una squadra della Croce bianca di Giussano, lo scorso martedì sera ad Albiate.

Dopo una chiamata al 112, l’autoambulanza è partita di corsa allertata in codice giallo, da via D’Azeglio verso via Roma di Albiate per un’emergenza medica.

"Atto vile e irresponsabile"

All’arrivo sul posto, l’equipaggio è subito sceso dal mezzo ed è entrato nell’abitazione per prestare aiuto, lasciando l’ambulanza aperta sulla strada e uno dei due cellulari di servizio, quello usato dall’autista, sul mezzo. Pochi minuti dopo, però, l’autista, rientrando sul mezzo, si è accorto che era sparito il telefono con la cover rossa e la scritta «Biagiu», sigla che sta ad indicare la Croce bianca Giussano.

«Un atto vile e irresponsabile - ha sottolineato la comandante Valentina Albanese - Abbiamo provato subito a far squillare il cellulare: ha suonato due volte, poi si è spento. Siamo anche tornati a cercare nella zona dove era ferma l’ambulanza, ma non è stato trovato nulla. Ci hanno rubato uno dei due cellulari di servizio che abbiamo a disposizione sul mezzo di emergenza, proprio mentre eravamo impegnati in un soccorso persona tra le 21 e le 23».

Il cellulare rubato serviva da navigatore e per inviare gli stati della missione

Un gesto veramente ignobile, se si considera che rubare da un mezzo di soccorso significa di fatto bloccare un servizio essenziale a discapito della comunità.

«Il cellulare dell’autista viene utilizzato come navigatore per raggiungere i luoghi di missione, ma serve anche per inviare i vari stati della missione alla Centrale operativa e viene usato anche per contattare in caso di bisogno la centrale - spiega la comandante degli equipaggi - Il cellulare è uno strumento indispensabile per i soccorritori; è molto utile e senza di quello, si ha un disservizio e si rischia anche di perdere tempo».

La denuncia e l'appello

Il furto è stato subito denunciato ai Carabinieri e agli agenti di Polizia locale di Albiate. La speranza è che il ladro, si ravveda e restituisca il cellulare, considerata la provenienza e l’importanza che ha per gli operatori del 118.

«Abbiamo voluto condividere la notizia anche attraverso i social, lanciando un appello a restituire il telefono o aiutarci a ritrovarlo, in quanto è inutilizzabile se non per i servizi di emergenza...».

Chiunque lo ritrovi può contattare il numero 0362-850269 o, diversamente, avvisare le forze dell’ordine.