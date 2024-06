Ladri senza cuore, rubano la batteria della carrozzina elettrica al campione di handbike

Un furto vergognoso e al tempo stesso sconcertante. Ladri senza scrupoli e senza cuore in azione a Villasanta, nello specifico nel quartiere San Fiorano.

Risveglio amaro, giovedì mattina, 30 maggio 2024, per il 22enne Davyd Andriyesh, volto conosciuto in paese per aver portato avanti diverse battaglie sull'abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto alla stazione ferroviaria. Il giovane, in questi anni, è passato alle cronache anche per aver conquistato diversi titoli nell'handbike e, ultimamente, per aver sposato la causa di "Io Scelgo Villasanta", decidendo di candidarsi alla carica di consigliere comunale per la civica che sostiene la corsa a sindaco di Gaia Carretta.

L'incredibile furto

Davyd, dicevamo, abita in uno dei condomini di via Buozzi. E mercoledì sera, prima di rincasare, come fa abitualmente ormai da parecchi anni, ha lasciato la sua carrozzina nell'androne delle scale prima di salire con l'ascensore nel suo appartamento. Giovedì mattina, quando stava per uscire di casa, una volta salito a bordo del suo mezzo ha subito notato che la carrozzina elettrica non dava nessun cenno e non ne voleva sapere di muoversi.

"Mi sono accorto subito che mi avevano rubato la batteria dell'unico mezzo che mi permette di muovermi - ha spiegato sconsolato il giovane - Ero scioccato e senza parole. Il mezzo che uso costa davvero parecchio e anche la batteria ha un valore di diverse centinaia di euro. Oltre al valore economico che ho subito ancora adesso faccio fatica a capire chi possa essere stato e perchè rubarmi la batteria del mio mezzo? Non ha un grande valore economico. Adesso mi toccherà trovare una soluzione in fretta altrimenti non riuscirò a muovermi".

Chi è Andriyesh?

Davyd, ricordiamo, convive sin dalla nascita con una tetraparesi spastica. Ucraino di nascita, i genitori lo hanno portato con loro in Italia, a Villasanta, all’età di 3 anni. Da allora ha sempre vissuto qui, frequentando le scuole del paese e spinto sin da giovanissimo a praticare sport per mantenere forte il proprio corpo, seppur in parte limitato, e anche il carattere. Del resto basta sentirlo parlare per rendersi conto di quanta forza d’animo e passione animino questo giovane.

La speranza è che il ladro possa capire il gesto ignobile che ha compiuto e che magari possa ritornare sui suoi passi restituendo la batteria della carrozzina e, di conseguenza, un sorriso al giovane.