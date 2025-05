Razzia di statue di bronzo al cimitero di via Verdi a Briosco.

Ladri senza scrupoli in azione al cimitero. Rubate le statue in bronzo dalle tombe

Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile i malviventi sono entra3ti indisturbati nel camposanto per rubare diverse sculture dalle tombe. Un colpo dal modico valore economico; uno sfregio, però, alla memoria dei defunti e insieme alla sensibilità dei loro cari.

«Mi hanno subito avvisato in mattinata, sono andato a vedere e nella stessa area hanno rubato anche altre statue. Dispiace vedere questo scempio, non c’è davvero pace, oltre al danno procurato...», a dirlo è il presidente del Corpo musicale «San Luigi», Domenico Brenna, al quale hanno rubato la statua in bronzo dalla tomba dei suoceri.

C’è sicuramente amarezza dietro a questo episodio che, a dir la verità, non è la prima volta che si verifica.

Anche in passato il cimitero del capoluogo era stato preso di mira dai malviventi. La tecnica è sempre la stessa, sono più ladruncoli che agiscono di notte, approfittando del buio per non essere visti con l’ausilio della strumentazione per riuscire a scardinare le statue dalle lapidi, ben saldate con dei bulloni, e portarle fuori indisturbati per poi darsi alla fuga.

«Mi mortifica constatare come questi ladri, per un bottino modico, compiano atti sacrileghi che fanno male alle mamme, ai papà, ai figli di chi non c’è più», ha commentato il sindaco Antonio Verbicaro, contattato telefonicamente.

Utili all’individuazione di questi delinquenti senza scrupoli potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamera attiva in via Verdi. Il cimitero, invece, è sprovvisto di sistema di videosorveglianza per una precisa scelta.

«E’ un segno di rispetto per chi si reca a pregare sulle tombe dei propri cari. Rispetto che evidentemente i ladri non hanno avuto...», ha concluso Verbicaro.

(in copertina la tomba dei suoceri del presidente della banda finita nel mirino dei ladri nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Sottratte diverse statue in bronzo: modico il danno economico, grande quello morale)