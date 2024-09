Rubano al supermercato, denunciati dalla Polizia Locale

Denunciati dalla Polizia Locale di Seregno due stranieri per il furto di alimentari in un supermercato del centro città.

La segnalazione alla Polizia Locale

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 settembre, una pattuglia della Polizia Locale in transito nel centro storico è stata avvicinata dal cliente di un supermarket delle immediate vicinanze, che ha riferito agli agenti di aver visto due soggetti intenti a sottrarre merce dai banchi del punto vendita per poi allontanarsi furtivamente.

Rintracciati due ladri

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita dal cliente e alle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, sono riusciti a rintracciare gli autori del furto: dopo la perquisizione personale, hanno trovato in uno zaino beni alimentari rubati per un valore complessivo di circa 150 euro. La merce è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

Stranieri denunciati per furto

Dopo l'identificazione presso il Comando di via Umberto I, i responsabili del furto sono stati generalizzati in T. R. (classe '91, cittadino bengalese, senza fissa dimora) e M. I. C. (classe '83, cittadino pakistano, senza fissa dimora). Entrambi privi di regolare titolo per la permanenza nel territorio nazionale, avevano precedenti per furto. Inoltre il bengalese è risultato già destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, mai ottemperato. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il furto in concorso e per le violazioni al testo unico dell’immigrazione.