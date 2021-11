Ladri tentano il colpo a Tregasio

triuggio

Ignoti hanno agito mentre i proprietari erano in casa, la segnalazione è stata fatta alle forze dell'ordine e al Controllo del Vicinato.

Tentativo di furto a Tregasio, i ladri hanno provato a entrare in un'abitazione in via Don Luigi Sturzo.

Ladri in via Don Luigi Sturzo

"L'altra sera, alle 22.30, hanno tentato di entrare in casa mia - racconta la vittima del tentato furto - Ho sentito dei rumori sospetti, guardavo la televisione, mi sono alzata e ho visto una torcia che puntava dalla finestra della sala dove avevano sollevato la tapparella. Ho iniziato a urlare e hanno mollato la tapparella scappando via. Ho trovato la recinzione danneggiata dove hanno scavalcato per entrare e poi scappare. Per fortuna nessun danno o furto ma sto ancora tremando".

Controllo del vicinato

Oltre alle forze dell'ordine, a raccogliere le segnalazioni di effrazioni o truffe c'è il coordinatore del Controllo di Vicinato, un gruppo organizzato di civili dedicato alla prevenzione del crimine e degli atti vandalici nel proprio quartiere. Il referente per la zona di Monza e Brianza è Raul Piemonti (334-6791029). Proprio nei giorni scorsi si è svolta la quinta edizione del corso per i coordinatori del Controllo del Vicinato (Cdv), che ha coinvolto le province di Monza e della Brianza e di Lecco. L’incontro in villa Campello ad Albiate: dopo i saluti istituzionali, il sindaco di Albiate, Giulio Enea Redaelli, ha evidenziato l’importanza della sinergia fra cittadini e forze dell’ordine per sventare episodi di microcriminalità nei nostri territori. I coordinatori presenti erano 35 e hanno rappresentato rispettivamente 20 comuni targati Monza Brianza e 5 Lecco. A fine lavori il coordinatore unico Raoul Piemonti si è dichiarato soddisfatto della tavola rotonda sottolineando l’importanza delle testimonianze del sindaco di Seregno, Alberto Rossi, e del suo assessore alla Sicurezza, William Viganò, che hanno evidenziato l’apporto «umano» del Cdv fra i propri cittadini. On - line è intervenuto anche il presidente Acdv, Ferdinando Raffero, direttamente da Torino. «Ci tengo a ribadire che nell’associazione non conta il colore politico dei partecipanti in quanto apartitica e lo hanno dimostrato chiaramente gli interventi fatti in sala e il lavoro svolto in questi anni» ha dichiarato Piemonti.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 16 novembre 2021.