E’ successo a Camnago, Annunziato Lugarà si è trovato i furfanti in giardino.

Stavano cercando di introdursi nella sua abitazione, ma sono stati sorpresi. Prima di andarsene lo hanno minacciato: «Ti ammazziamo».

Ladri tentano il furto nell’abitazione dell’ex consigliere

Momenti di paura quelli vissuti lunedì sera della scorsa settimana da Annunziato Lugarà, 65 anni, ex consigliere comunale durante l’Amministrazione Rivolta che abita in via Bramante, a Camnago. «Erano circa le 22.30, ero appena arrivato a casa - racconta - Stavo sistemando l’auto e ho sentito il cane abbaiare. Nella penombra ho notato, in giardino, qualcosa che si muoveva».

Subito dopo ha visto due ladri, uno dei quali era riuscito a nascondersi dietro a una scala, che evidentemente stavano cercando di entrare nella sua abitazione, ma sono stati interrotti dal suo arrivo.

Momenti di paura

«La prima reazione che ho avuto è stata quella, istintiva, di cercare qualcosa per difendermi - prosegue l’ex consigliere rivivendo quei drammatici momenti - I due delinquenti se ne stavano andando, ma uno di loro è tornato indietro con fare minaccioso e mi ha detto “Ti ammazziamo” e altre frasi per intimidirmi. A quel punto mi sono messo a urlare, attirando l’attenzione dei vicini, che sono usciti per capire cosa stesse succedendo». I ladri si sono dileguati a bordo di una Golf nera: «Purtroppo non sono riuscito ad annotare la targa, invito tutti a fare attenzione», ha aggiunto Lugarà, preoccupato da vari episodi di furto, ma anche di truffa, accaduti ultimamente a Lentate e in particolare a Camnago.

«Non ci sentiamo sicuri, spesso la nostra zona è stata presa di mira dai malviventi - conclude - Martedì mattina (della scorsa settimana ndr), il giorno successivo a quello in cui mi sono trovato i ladri in giardino, ho saputo che un’anziana che abita in via Padova è stata raggirata da un finto tecnico». Entrambi gli episodi sono stati segnalati ai Carabinieri.

(nella foto di copertina Annunziato Lugarà, 65 anni, ex consigliere comunale)