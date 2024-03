Senza alcuna minaccia e senza nessuna arma in mano, è riuscito a impossessarsi dell’incasso del bar e del telefonino della commessa dello store.

Il colpo è stato messo a segno nella mattinata di sabato allo «Sportitalia Village» di Verano Brianza, da un ladro solitario con la tecnica dell’ipnosi, con la quale il malvivente è riuscito a mandare in confusione il personale che stava lavorando al centro sportivo di via Dante Alighieri.

Ladro al Village, ipnotizza la commessa e ruba l’incasso

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno ascoltato il racconto della malcapitata commessa e degli altri dipendenti che erano presenti. Il ladro - un uomo sulla sessantina con chiaro accento francese e il volto parzialmente travisato da una mascherina e da un cappellino - si è presentato come un normale cliente al bancone del bar e, con la scusa di cambiare una banconota da 200 euro, è riuscito a distrarre il personale per mettere poi le mani sull’incasso del bar senza che nessuno se ne accorgesse. Prima di allontanarsi il malvivente si è anche impossessato dello smartphone di proprietà della ignara commessa dello «store» aperto di recente all’interno del Village.

A confermare l’accaduto è stato Michele Criscitiello, ceo di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, informato del furto nella stessa mattinata mentre era di rientro su un volo aereo da Lecce.

«Per fortuna è accaduto nel corso della mattinata - ha spiegato Criscitiello al nostro settimanale - L’incasso serale del ristorante era già stato depositato. Da quanto mi è stato riferito il ladro aveva circa una sessantina di anni, parlava con accento francese, era parzialmente travisato in volto da una mascherina e da un cappello. E’ riuscito a ipnotizzare il personale dopo avere chiesto di farsi cambiare una banconota da 200 euro poi si è dato alla fuga facendo perdere le tracce...».

Secondo una prima stima il colpo avrebbe fruttato al malvivente almeno un migliaio di euro. Sull’episodio - non il primo a verificarsi in Brianza - indagano i Carabinieri.