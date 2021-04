Rimuove l’inferriata e ruba dal fiorista

Rimuove l’inferriata della finestra del bagno e ruba dal fiorista. Il furto si è consumato nei giorni scorsi, in pieno giorno, all’Oasi del fiore nel centralissimo corso Matteotti.

Intrusione di un ladro dal fiorista

Furto ai danni del fiorista L’oasi del fiore di corso Matteotti, di fronte a piazza Risorgimento, in pieno centro. L’intrusione nei giorni scorsi, durante la pausa pranzo mentre il negozio era chiuso e i gestori erano assenti. In azione un furfante, che ha raggiunto il cortile interno. E’ riuscito a rimuovere dal muro l’inferriata della finestra del bagno, sul retro del punto vendita, poi ha sfondato la finestra per entrare.

Dal fiorista asportati denaro e un computer

Una volta all’interno del punto vendita il malfattore ha asportato l’incasso, circa trecento euro, e un computer portatile che si trovava nel locale alle spalle del negozio, utilizzato dai titolari per la gestione amministrativa dell’attività commerciale. Durante l’intrusione il ladro ha divelto uno scaffale, sul quale c’erano dei vasi in vetro e un tablet, che si è rotto per la caduta.

Il ladro si è infilato anche nello scantinato

Il ladro ha aperto anche una finestra che conduce a uno scantinato. Una volta raggiunto il locale sotterraneo, non ha trovato nulla di valore ed è riuscito a risalire dopo aver trovato una scala all’interno. Il furto è stato scoperto al ritorno dei gestori per la riapertura pomeridiana. In corso Matteotti il sopralluogo dei Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia dei titolari. L’anno scorso, di questi tempi, un altro furto nell’agenzia di assicurazioni a breve distanza.