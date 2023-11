Ladro nel centro estetico ruba il cellulare della titolare

Derubata in pieno giorno del cellulare all’interno del suo negozio. Disavventura per un'estetista di Albiate.

Ladro mascherato

«Erano da poco passate le 14 quando un cliente ha suonato in negozio - ha raccontato Elisabetta Galliani, titolare dello "Studio Estetico Del Benessere" - La ragazza che lavora con me da anni ha guardato dalla porta per vedere chi fosse e ha visto un ragazzo normalissimo sui 35, 40 anni, con indosso un maglione blu, un paio di jeans e una mascherina chirurgica di quelle azzurre. Pensando che volesse prendere un appuntamento gli ha aperto».

«L’uomo ha spinto la porta ed è entrato sventolando una banconota da dieci euro e gridando di dargli subito le creme - ha proseguito - Quando io e l’altra mia dipendente abbiamo sentito le urla e che lui insisteva, nonostante la mia ragazza gli stesse spiegando che non avevamo creme a quel prezzo, siamo andate in suo soccorso; alla fine si è dato alla fuga e abbiamo chiamato i carabinieri».

Sparito lo smartphome

All’inizio sembrava non avesse portato via nulla, ma pochi minuti dopo l'estetista realizzato che era sparito il suo smartphone. Galliani ha chiamato la figlia per localizzare il telefonino, è salita in auto e ha cercato di raggiungere il ladro per farselo ridare, ma alla fine il segnale è sparito e per lei non c’è stato più nulla da fare. I militari, raccolta la denuncia, hanno aperto le indagini.