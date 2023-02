Ladro seriale picchiò una donna dopo averle rubato la bici: verrà rimpatriato

Ladro seriale picchiò una donna a Seveso dopo averle rubato la bici e commise una raffica di furti nei negozi e negli appartamenti: sarà rimpatriato.

Collocato al Cpr un 25enne marocchino

Nella giornata di venerdì 10 febbraio 2023, il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento al CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Milano di un cittadino marocchino di 25 anni, con a carico numerosi precedenti penali e di polizia.

Numerosi reati di furto e rapina

Il cittadino nordafricano, giunto in Italia nel 2014 per ricongiungersi con i genitori, da subito ha iniziato a commettere gravi reati sia predatori che contro le persone. Durante la sua permanenza sul territorio nazionale, in cui è stato titolare di regolare permesso di soggiorno, si è reso responsabile di numerosi reati di furti e di rapina, pertanto il questore di Cosenza ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per pericolosità sociale.

Picchiò una donna dopo averle rubato la bici

Nel 2019 infatti è stato condannato per diversi reati predatori. In una occasione, per la quale ha subito una condanna a quasi 4 anni di reclusione, dopo aver rubato una bicicletta nel comune di Seveso, veniva inseguito dalla legittima proprietaria che si era messo a inseguirlo per riavere il suo mezzo. Il marocchino l'aveva malamente picchiata per trattenere la bicicletta poco prima rubata.

14 furti nei negozi, sei in appartamento

In altre numerose occasioni il cittadino marocchino ha perpetrato numerosi circa 14 furti all’interno di esercizi commerciali e 6 furti in appartamento nella provincia di Milano.

Uscito dal carcere, è stato trasferito al Cpr

Nella giornata di venerdì 10 febbraio, il cittadino marocchino, scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza, è stato accompagnato alla Questura di Monza e della Brianza dove, in considerazione della sua irregolarità sul territorio nazionale e dei gravi reati commessi, il Questore di Monza e Brianza ne ha disposto il trattenimento al CPR di Milano, dove è stato accompagnato in serata dal personale dell’Ufficio Immigrazione.

Verrà espulso dall'Italia

Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un definitivo allontanamento dal territorio nazionale.