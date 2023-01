Ladro si incastra nel muro durante la fuga

Sorpresi dai Carabinieri, hanno tentato di scappare, ma durante la fuga uno è rimasto incastrato mentre scavalcava un muro: il 31enne albanese è stato denunciato

Incastrato durante la fuga

Erano le 18.30 di domenica quando a Meda, in via Tre Venezie, una pattuglia dei carabinieri, nell’ambito di uno dei servizi volti al contrasto dei furti in appartamento, ha incrociato una Ford Focus, con all’interno quattro persone, del tutto corrispondente a quella che era stata segnalata da alcuni cittadini proprio in relazione alla presenza in zona dei cosiddetti “topi d’appartamento”.

Ipotizzando che i soggetti a bordo fossero alla ricerca di un obiettivo, i militari hanno invertito immediatamente il senso di marcia per fermarla e controllare gli occupanti ma, alla vista della gazzella, la Focus ha accelerato improvvisamente intraprendendo una pericolosa e spericolata fuga. Ha poi svoltato a destra imboccando un vicolo cieco. Così, i quattro occupanti sono scesi e hanno proseguito la fuga a piedi scavalcando il muro di cinta di un’azienda. Con i carabinieri alle calcagna, uno di essi, arrampicatosi sulla recinzione, è rimasto incastrato ed è stato bloccato dai militari.

Portato in caserma per gli accertamenti del caso, l’uomo, un albanese 31enne, domiciliato a Baranzate, disoccupato, irregolare sul territorio nazionale, è stato foto-segnalato e denunciato in relazione alla violazione della legge sull’immigrazione.

Sulla Focus, risultata regolarmente intestata a un connazionale del 31enne, anche egli incensurato, verranno sviluppati accertamenti.