E' successo questa mattina in via 25 Aprile. Sul posto anche i Vigili del fuoco, ii Carabinieri, la Polizia locale e la Protezione civile

Continua a lasciare strascichi la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Brianza nella tarda serata di ieri, lunedì 7 luglio.

L'albero crolla sulla strada, due donne colpite dai rami e soccorse dal 118

Poco dopo le 8.30 di questa mattina a Vimercate, in via 25 Aprile, sono arrivati i soccorritori a sirene spiegate dopo che due donne, di 54 e 58 anni, sono state colpite dai rami di un grosso albero che è improvvisamente crollato al suolo.

L'albero, che fa parte del patrimonio arboreo presente nell'area comunale dove si trova l'asilo, si è piegato di lato andando a colpire le macchine parcheggiate proprio sulla via 25 Aprile e, di striscio, anche le due donne che stavano cammininando sul marciapiede. Nella caduta la pianta ha colpito anche un palo della corrente che si è parzialmente piegato.

Sul posto, come detto, sono subito giunti i soccorritori: fortunatamente nessuna delle due donne è in pericolo di vita ma una delle due è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Presenti, oltre ai soccorritori, anche i Vigili del fuoco che hanno subto disposto la chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale, i Carabinieri, gli agenti della Polizia locale e la Protezione civile.

In via 25 Aprile anche l'assessore alla cura della città, Sergio Frigerio, che ha sottolineato come il patrimonio arboreo cittadino sia costantemente monitorato dall’amministrazione comunale, e il sindaco di Vimercate Francesco Cereda.