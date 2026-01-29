La denuncia di mamme e papà degli alunni. Sul tema, la sindaca Carla Della Torre ha spiegato che il Comune ha già attivato le derattizzazioni

Allarme topi nel piazzale davanti alla scuola media di Sulbiate. A lanciarlo sono stati i genitori degli alunni, ormai esasperati dalla presenza dei roditori.

L’allarme dei genitori: “Nel piazzale davanti alle medie girano i topi”

«Ormai è praticamente dallo scorso anno scolastico che c’è questo problema – spiegano alcune mamme e papà della secondaria – Abbiamo già fatto presente la questione in Comune e ci hanno detto che purtroppo la loro presenza è dovuta ai movimenti della terra che sono stati fatti per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia, proprio dall’altro lato della strada rispetto alla scuola media».

Gli scavi prima e i lavori sulla fognatura poi, hanno dunque fatto disperdere gli animali che hanno trovato “casa” tra i cespugli e le aiuole del parcheggio davanti all’istituto scolastico. I genitori hanno spiegato che la loro paura è che i roditori possano in qualche modo entrare dentro la scuola.

«Abbiamo molta paura da questo punto di vista, anche perchè dentro la scuola c’è la mensa ed il centro cottura e sappiamo tutti che i topi sono attratti dal cibo – continuano mamme e papà – Non vorremmo che ad un certo punto, dalla zona del parcheggio e del piazzale si spostino, anche perchè alcuni genitori hanno detto di aver visto qualche volta i topi anche dentro il giardino della scuola».

Come detto dunque, più di una segnalazione in Comune è stata riportata da parte dei genitori, con gli uffici che hanno spiegato che si stanno occupando della questione.

«Noi al momento non abbiamo ancora visto nulla – proseguono i genitori – Solitamente quando ci sono interventi di derattizzazione, si vedono delle casettine trappola posizionate in zona, ma al momento fuori da scuola non se ne sono viste. Ci auguriamo che qualcuno possa intervenire al più presto, perchè sappiamo tutti che i topi sono animali portatori di malattie. Sul piazzale i nostri figli passano con le cartelle, che talvolta vengono appoggiate anche a terra, il timore è che possano andare a contatto con gli escrementi dei topi, quindi l’auspicio è che questa problematica possa essere risolta nel più breve tempo possibile, anche perchè ormai va avanti da troppo tempo».

Una presenza, quella dei roditori, confermata anche dal dirigente scolastico Sergio Di Biase:

«Si, posso confermare di averne visti anche io, però posso assicurare che sono fuori dalla struttura scolastica. Ce n’erano di più lo scorso anno, quest’anno un po’ di meno. Ma sì, purtroppo ce ne sono ancora. Il Comune comunque mi ha confermato di aver già fatto alcuni interventi di derattizzazione e che altri ne seguiranno anche nel corso dell’anno».

La sindaca: “Già partite le derattizzazioni”

Della questione ha parlato anche la sindaca Carla Della Torre. La prima cittadina ha confermato le segnalazioni arrivate in Comune e ha spiegato che l’Amministrazione comunale è al lavoro per cercare di gestire questa problematica.

«Il problema purtroppo è legato alla movimentazione della terra con gli scavi del nuovo polo dell’infanzia e poi tutto il lavoro sulla fognatura – spiega la sindaca – Abbiamo avuto proprio una riunione giovedì con l’azienda che si occupa del servizio di derattizzazione. Dalle ispezioni che hanno effettuato, hanno individuato dei canali scavati dai roditori verso il Centro Sportivo. Dopodichè dal Centro Sportivo i topi si spostano anche verso l’area della scuola».

Della Torre ha inoltre spiegato che già sono stati effettuati degli interventi di derattizzazione e che altri se ne aggiungeranno, per cercare di risolvere questo problema: