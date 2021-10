Lancia un calzino con la droga, denunciato uno spacciatore 15enne

A Meda

Il ragazzo era stato fermato dai Carabinieri perché stava fumando uno spinello.

Accompagnato in caserma perché stava fumando uno spinello, pensando di farla franca prima di entrare ha lanciato un calzino con la droga. Denunciato dai Carabinieri di Meda uno spacciatore 15enne.

Lancia un calzino con la droga

Nella mattinata di sabato 9 ottobre 2021, i militari della stazione di Meda, durante un ordinario servizio di pattuglia, nel transitare in via Monte Bianco, notando che due giovani stavano armeggiando tra loro in maniera sospetta, hanno proceduto al controllo trovando uno dei due intento a consumare uno spinello. Accompagnato in caserma per gli adempimenti amministrativi del caso, poco prima di varcare la soglia d’ingresso, il ragazzo, con gesto fulmineo, pensando che gli operanti fossero distratti, ha lanciato un pezzo di stoffa appallottolata a terra.

All'interno c'erano hashish e un bilancino di precisione

La cosa però non è sfuggita ai Carabinieri che, intuendo l’intento, hanno subito raccolto l’oggetto rivelatosi non un fazzoletto, bensì un calzino con all’interno dell’hashish e un bilancino di precisione che il 15enne ha dichiarato di aver ricevuto il giorno precedente da un soggetto a lui sconosciuto incontrato casualmente in giro per la città.

Denunciato per spaccio di droga

Dato il quantitativo di circa 150 grammi e lo strumento di misurazione trovato, è scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare anche la somma contante di circa 700 euro. Il tutto è stato quindi posto sotto sequestro e il minore, uno studente 15enne residente in città, fino a quel momento privo di precedenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.