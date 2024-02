Lancia un petardo in classe, allarme al "Floriani"

Un'esplosione, molto probabilmente dovuta ad un petardo lanciato in classe, ed è scattata l'emergenza alla scuola superiore Floriani di Vimercate.

Al Floriani di via Cremagnani

E' accaduto attorno alle 10 di oggi, lunedì 5 febbraio, nella sede principale dell'istituto in via Cremagnani. Nel giro di pochi minuti sul posto si sono portate due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate e un'ambulanza in codice giallo.

Entrati a scuola, i militari hanno ricostruito quanto accaduto insieme al preside Daniele Zangheri.

Vicenda ancora da chiarire

Secondo le prime informazioni, come detto, l'esplosione sarebbe stata causata da un petardo lanciato in una classe da uno studente, forse due. Una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze pesanti. Il dirigente scolastico ha comunque confermato che, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.