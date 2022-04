Rinforzi

Largo ai giovani, quattro nuovi agenti per la Polizia Locale di Seveso. In servizio da sabato 16, vanno a rafforzare il corpo Municipale.

Quattro volti nuovi in comando

Da sabato 16 aprile, il comando di Polizia Locale di Seveso può contare su quattro nuovi, giovanissimi volti. Francesco Ametrano, 19 anni da Torre Annunziata (Napoli), Gabriele Massimo, 25enne di Cesano Maderno, Sara Pimpinella 29enne di Paderno Dugnano e Gina Falcone, catanzarese di 30 anni sono i quattro nuovi agenti della Municipale sevesina, vincitori del recente concorso a cui hanno partecipato in 70 e che ha portato appunto all'assunzione dei quattro nuovi componenti del corpo municipale, che sale così a 14 agenti. Per tutti loro, risultati vincitori con ottimi punteggi, si tratta della prima esperienza come agenti di Polizia Locale. Un'esperienza iniziata nel migliore dei modi: "Siamo molto felici di come siamo stati accolti - hanno affermato - Questo primo approccio è certamente positivo".

"Primo passo

"Questo è il primo passo per ridare al comando le giuste risorse - ha affermato l'assessore Marco Mastrandrea - Comando che avrà sempre il massimo supporto da parte dell'Amministrazione. Ringraziamo il comandante per quanto sta facendo: ha saputo ridare ossigeno a tutti". "Siamo molto contenti dell'arrivo dei nuovi agenti e soprattutto del fatto che siano così giovani - ha aggiunto il sindaco Alessia Borroni - Teniamo molto al tema sicurezza e questi innesti sono una ventata d'aria fresca. Ai nuovi agenti chiedo soprattutto un occhio di riguardo nei confronti dei ragazzi: per loro sarà certamente più facile rapportarsi rispetto ad altri agenti, vista proprio la giovane età". Per i prossimi 15 giorni i nuovi agenti sosterranno un periodo di affiancamento, poi potranno effettuare servizi in autonomia. "A breve sosterranno un primo corso di formazione regionale per avere qualifiche a tutto tondo - ha affermato il comandante Roberto Curati - Siamo molto contenti del loro arrivo e sono certo che Seveso potrà essere per loro un'esperienza unica. Il clima nel comando è molto unito ed è importante che ci sia serenità nell'ambiente lavorativo".