Lascia i cani cinque ore nel bagagliaio, rischia una denuncia per maltrattamenti. Le bestiole sono state liberate dopo l'intervento della Polizia Locale di Limbiate

I cani nel bagagliaio

Due cagnolini rimasti nel bagagliaio dell’auto in un parcheggio di Limbiate per più di cinque ore quando la temperatura era intorno a zero gradi, ora la proprietaria rischia una denuncia per maltrattamento di animali.

Gli accertamenti in corso

La Polizia Locale sta procedendo nei confronti di una donna sudamericana, residente fuori provincia, che nei giorni scorsi era arrivata a Limbiate per far visita ad alcuni amici ma aveva lasciato i suoi barboncini nel baule dell’auto che aveva parcheggiato in via Monte Bianco, a Mombello.

I residenti sentivano abbaiare

La donna era arrivata al mattino molto presto, intorno alle 5, e da subito alcuni residenti avevano sentito abbaiare. Poi alle 9, quando è iniziato il turno della Locale, un residente ha chiesto il loro intervento nel parcheggio perché continuava a sentire dei lamenti. Sul posto è arrivata la pattuglia che nel frattempo aveva chiesto l’intervento degli operatori del canile.

Cani liberati dopo cinque ore

Notando dal balcone del condominio il trambusto intorno all’auto, verso le 10,30 la proprietaria dei cani è scesa per liberarli e fornire le sue spiegazioni agli agenti. La preoccupazione erano le rigide temperature di quel giorno - prossime alle zero - e il tempo prolungato che i due barboncini avevano trascorso nel bagagliaio.

La proprietaria rischia una denuncia

Per fortuna i cagnolini stavano bene, quindi sono stati riaffidati alla proprietaria che però ora rischia una denuncia per maltrattamenti. La donna si è giustificata con gli agenti dicendo che non poteva portare i barboncini in casa degli amici perché altrimenti avrebbero litigato con i loro cani.