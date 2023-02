Lasciava la sua abitazione nelle ore notturne nonostante una condanna, rapinatore portato in carcere

Lasciava la sua abitazione nelle ore notturne, violando gli obblighi previsti dalla sua condanna. Un comportamento illecito ravvisato dai Carabinieri della stazione di Bellusco, che nei giorni scorsi hanno trasferito in carcere un pregiudicato sudamericano residente sul territorio. Aveva ottenuto l'affidamento in prova ai Servizi sociali.

Ripetute violazioni

Nella serata di ieri, mercoledì 22 febbraio 2023, i Carabinieri della stazione di Bellusco, grazie a una prolungata attività di osservazione e controllo, hanno posto fine alla condotta illecita di un pregiudicato sudamericano, da tempo residente nel territorio. Il rapinatore, che aveva ottenuto l’affidamento in prova ai Servizi sociali, incurante delle prescrizioni alle quali il Giudice lo aveva sottoposto, si era protagonista di ripetute violazioni, riguardanti l’obbligo di permanenza in casa in orario notturno. Un comportamento che non è sfuggito ai militari di Bellusco, che dopo una serie di attenti controlli sono intervenuti per porre fine alle "fughe" notturne del rapinatore.

Trasferito in carcere a Monza

Una volta appurate le violazioni, i Carabinieri della stazione di Bellusco, guidati dal Comandante Ivano De Crescenzo, hanno informato il competente Tribunale di Sorveglianza che ha disposto l’immediata sospensione del beneficio e l’accompagnamento del pregiudicato presso la Casa Circondariale di Monza, dove continuerà ad espiare il residuo pena.