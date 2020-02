L’assessore regionale Stefano Bolognini a Giussano, per l’ inaugurazione della casa rifugio

Domani mattina il taglio del nastro

Ci sarà anche l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, domani mattina a Giussano, per l’ inaugurazione della casa rifugio “Le Ginestre”. La struttura, in viale Rimembranze, è stata realizzata per ospitare donne vittime di violenza (con o senza figli), che, con il supporto di operatori specializzati – della cooperativa Novo Millennio- saranno accompagnate nella rielaborazione del proprio vissuto, al fine di poter avviare un nuovo percorso di vita autonoma. La palazzina e’ stata riqualificata dal Comune di Giussano in collaborazione con Regione Lombardia.