L’Asst di Vimercate attiva il punto tamponi per i soggetti con disabilità intellettive

Avviato dall’Asst di Vimercate, questa settimana, il servizio per il tampone covid 19 destinato alle persone con disabilità intellettive e relazionali, in particolare soggetti autistici. Un servizio, come sottolineato dalla stessa Azienda sanitaria, pressoché unico in provincia di Monza e Brianza.

Attivato il punto tamponi per i soggetti con disabilità intellettive

Il servizio è erogato in un’area dedicata presso cui è consentito l’accesso anche al familiare che lo accompagna. Il personale addetto è stato formato per l’occasione. Il servizio è attivo all’Ospedale di Vimercate e di Carate. In via Santi Cosma e Damiano, presso il Pronto Soccorso, sono testati i pazienti autistici sintomatici Covid o paucisintomatici, che hanno cioè sintomi lievi. Pazienti che presentano, comunque, un quadro clinico di sospetto Covid .

A Carate l’accesso è riservato ai soggetti autistici asintomatici o paucisintomatici oppure, ancora, che devono sottoporsi a tampone per ragioni diverse (contatto stretto o altro). Qui è il medico curante che deve prenotare il servizio con una richiesta indirizzata ad una casella di posta elettronica dedicata (mmg.covid@asst-vimercate.it ).

Come sottolinea l’Azienda Sanitaria in una nota, sul tema del “disturbo dello spettro autistico”, l’ASST di

Vimercate ha organizzato, in più occasioni, corsi di formazione sulla gestione del paziente autistico in Pronto Soccorso, rivolto a tutti gli operatori dell’area dell’emergenza e urgenza e alle discipline che vi afferiscono.

L’obiettivo è garantire e promuovere una modalità di accoglienza consona alle caratteristiche della persona con tale disturbo, sia in età pediatrica che adulta.

