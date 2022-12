L’atletica e il calcio Vis Nova piangono il "mitico" Peppino

Grande cordoglio in città per la scomparsa di Giuseppe Redaelli, classe 1938, per tutti solo Peppino, uomo di sport e valori.

Socio fondatore del gruppo di atletica

Fino all’anno scorso era sui campi dell’atletica Vis nova, sempre a disposizione di atleti e della società che ha contribuito a fondare. Grande cordoglio in città per la scomparsa di Giuseppe Redaelli, classe 1938, per tutti solo Peppino, socio fondatore nel 1969 dello storico gruppo di atletica.

Una figura di grande riferimento e un infaticabile collaboratore che negli anni ha sempre dato un valido contributo ad atleti e a tutto lo staff.

La grande passione anche per il calcio

Peppino Redaelli amava molto anche il calcio ed era molto legato anche al club della Vis nova, era un accanito sostenitore». Era stato infatti presidente, consigliere e grande tifoso, «un esempio di correttezza, onestà e solidarietà».

Uomo di sport ma anche di impegno civico

Originario della zona del Laghetto si era poi trasferito in città, pur mantenendo forti legami con gli amici del Comitato e partecipando ai vari eventi e iniziative. Uomo di sport, era anche impegnato con le Acli.