L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata festeggia il compleanno del figlio alla “Camilla”

Domenica di festa

Domenica di festa per l’attaccante colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata. Il bomber nerazzurro, a segno sabato sera contro la Juventus, ha deciso di festeggiare il sesto compleanno del figlio Dayton all’agriturismo “La Camilla” di Concorezzo. Zapata, accompagnato dalla sua famiglia e da quella del difensore argentino Josè Luis Palomino, ha approfittato della splendida giornata di sole per godersi la bellezza della struttura concorezzese, che nelle scorse settimane aveva ospitato il difensore dell’Inter Cristiano Biraghi. Il bomber, punta di diamante dell’Atalanta dei miracoli di Gasperini, ha scelto “La Camilla” come sede di un campus estivo a cui prenderanno parte i suoi figli la prossima settimana. Grande, ovviamente, l’entusiasmo di tutto lo staff della struttura concorezzese, che ne ha approfittato per scattare foto e selfie con uno dei giocatori più forti della nostra Serie A.

