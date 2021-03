L’auto con a bordo due giovani finisce fuori strada

L’auto su cui viaggiavano due giovani è finita fuori strada: un impatto violento che ha causato il ferimento di un ventenne

L’auto con due giovani finisce fuori strada

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22, in via Dante di Renate. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’ordine intervenute sul posto, l’automobile con a bordo un ragazzo di 23 e uno di 24 anni è improvvisamente finita fuori strada, andando contro un ostacolo. Un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, è giunta con estrema urgenza un’ambulanza. Con il passare dei minuti, fortunatamente, le condizioni del giovane ferito (l’altro è uscito illeso dal sinistro) sono migliorate tanto che il codice d’intervento è passato da rosso a giallo. Dopo averne stabilizzato le condizioni, il ventenne è stato portato al San Gerardo di Monza