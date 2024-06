L'auto finisce contro il guard rail

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 lungo la Valassina, in direzione Nord, nel tratto compreso tra Carate Nord e Verano.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo che è violentemente finita contro il guard rail. L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco con l'autopompa da Carate Brianza e il carro fiamma da Seregno Volontari, è giunta un'ambulanza. Fortunatamente le condizioni dei due occupanti dell'auto incidentata sono apparse meno gravi del temuto e i due feriti sono stati portati in codice verde in ospedale