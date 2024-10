L'auto finisce contro un palo, poi si ribalta

L'auto prima è finita contro un palo del telefono, poi si è ribaltata: fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi

Il sinistro

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di domenica 27 ottobre a Besana Brianza. Un'auto stava viaggiando lungo via Ferrante Brioschi quando, per cause in fase di accertamento, la conducente 25enne ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo della linea telefonica, ribaltandosi

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre a un'ambulanza, sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno e i Vigili del fuoco con l'autopompa da Carate Brianza e il carro fiamma da Lissone.

Dopo le prime cure direttamente sul posto, la donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Desio