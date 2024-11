L'auto finisce nel fosso e si ribalta, paura a Sulbiate

Ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada e poi si è ribaltata nel fossato a lato della carreggiata.

Fuori strada a Sulbiate

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il protagonista dell'incidente avvenuto nella notte scorsa, tra venerdì 22 e sabato 23 novembre, a Sulbiate.

Auto nel fosso e l'intervento di Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza

E' accaduto attorno alle 2.30 lungo via Manzoni, la strada provinciale che porta verso Mezzago. All'altezza di una curva il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. In un primo momento si era temuto per le sue condizioni e di una persona che viaggiava accanto a lui. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Vimercate, i Vigili del fuoco con due mezzi di Monza e da Vimercate e un'ambulanza dei Volontari di Cornate d'Adda in codice rosso.

Illesi

In realtà l'uomo alla guida e il passeggero che viaggiava con lui sono riusciti ad uscire dall'abitacolo illesi, con le loro gambe. Solo un grosso spavento.

La scena dell'incidente