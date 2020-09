La Jaguar prende fuoco davanti a casa: intervento dei pompieri a Ornago FOTO

La Jaguar prende fuoco davanti a casa: intervengono i pompieri. E’ accaduto a Ornago pochi minuti prima di mezzanotte. La macchina era immatricolata da appena due mesi.

Intervento dei Vigili del fuoco di Vimercate poco prima di mezzanotte a Organo. Qui, in via per Vimercate, una Jaguar E–Pace, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco mentre era posteggiata fuori casa del proprietario. Una brutta sorpresa anche perché la macchina era stata immatricolata da appena due mesi.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del fuoco insieme ai Carabinieri del radiomobile di Vimercate.

