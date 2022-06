L'auto si ribalta, 38enne ferito

Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco e per soccorrere il conducente 38enne è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco

Auto condotta da un 38enne si ribalta

L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba. Intorno alle 5.45, infatti, lungo via Piave di Veduggio con Colzano si è verificato il sinistro che ha coinvolto una sola vettura. Per cause ancora da accertare il conducente, un uomo di 38 anni, ha perso il controllo del mezzo che ha toccato un muretto, ribaltandosi su un lato. Un impatto violento e che ha fatto scattare l'allarme in codice giallo: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Seregno e di Lissone. Dopo le prime cure direttamente sul posto, il 38enne è stato caricato in ambulanza e trasportato, sempre in codice giallo, al San Gerardo di Monza