L'auto si ribalta, paura per una donna

Ha perso il controllo della sua auto, probabilmente dopo l'urto con un altro veicolo, e si è ribaltata.

L'incidente lungo la Monza-Trezzo

Momenti di paura nella serata di ieri, mercoledì 1 febbraio, a Vimercate. L'incidente si è verificato attorno alle 20 lungo la Sp2 Monza-Trezzo, all'altezza della svolta per Bellusco.

Alla guida una 43enne

Protagonista, sia malgrado, una donna di 43 anni alla guida di una Peugeot, che viaggiava da Trezzo in direzione di Monza. Giunta all'altezza dell'intersezione con via Milano, la strada che porta a Bellusco, è entrata in collisione con un'altra auto. La Peugeot ha terminato quindi la sua corsa a bordo strada ribaltandosi su un fianco.

Ambulanza in codice rosso

In un primo momento le condizioni della donna al volante sono apparse molto preoccupanti tanto che si è reso necessario l'arrivo in posto di un'ambulanza in codice rosso. E' stato richiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco di Vimercate, che hanno riportato

Meno grave di quanto si era temuto

l'auto sulle quattro ruote.

Fortunatamente i sanitari hanno accertato che la 43enne aveva riportato solo lievi ferite. La donna è stata quindi trasferita all'ospedale di Vimercate in codice verde.