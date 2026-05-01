L’auto si ribalta, poi scoppia un principio di incendio

Momenti di paura giovedì pomeriggio in una stazione di servizio lungo la Valassina a causa dell’incidente tra due auto: dopo essersi ribaltata, è scoppiato un principio di incendio

Il sinistro

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 lungo la SS36, in direzione Nord, nel tratto Verano Brianza – Arosio

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Una delle due, dopo essersi ribaltata, è stata interessata da un principio di incendio. L’immediato intervento del personale della stazione di servizio è stato determinante perché ha provveduto a estinguere il principio di incendio della vettura.

Le squadre ( l’Autopompa Serbatoio dal distaccamento di Desio e il Carro Fiamma dal distaccamento volontario di Lissone) giunte sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale