Sinistro

L’auto si ribalta, poi scoppia un principio di incendio

Una delle auto si è ribaltata ed è stata interessata da un principio di incendio, fermato dal personale di una stazione di servizio

L’auto si ribalta, poi scoppia un principio di incendio

Verano Brianza · 01/05/2026 alle 12:33

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Momenti di paura giovedì pomeriggio in una stazione di servizio lungo la Valassina a causa dell’incidente tra due auto: dopo essersi ribaltata, è scoppiato un principio di incendio

Il sinistro

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 lungo la SS36, in direzione Nord, nel tratto Verano Brianza – Arosio

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Una delle due, dopo essersi ribaltata, è stata interessata da un principio di incendio. L’immediato intervento del personale della stazione di servizio è stato determinante perché  ha provveduto a estinguere il principio di incendio della vettura.
Le squadre ( l’Autopompa Serbatoio dal distaccamento di Desio e il Carro Fiamma dal distaccamento volontario di Lissone) giunte sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale

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