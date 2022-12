L'auto si ribalta, tra i feriti un adolescente

Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 dicembre lungo la complanare di uscita alla Valassina dove un'auto si è ribaltata: tra i feriti anche un adolescente di 14 anni

Auto ribaltata

L'intervento è scattato pochi minuti prima delle 19.30 di mercoledì per un incidente stradale a Carate Brianza, lungo l'anello che sovrasta la Valassina, in prossimità con l'incrocio di viale Brianza. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto condotta da un uomo di 31 anni e sulla quale viaggiava anche un adolescente di 14 si è ribaltata, finendo la sua corsa su un lato.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica, oltre a due mezzi dei Vigili del Fuoco, l'autopompa del distaccamento di Carate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. Le squadre hanno operato per soccorrere il guidatore della vettura che all'arrivo in posto dei soccorritori era all'interno del veicolo e aveva difficoltà a uscire

Il trasporto in ospedale

Una volta portati fuori dalla vettura, i due sono stati sottoposti agli accertamenti medici direttamente sul posto. Una volta stabilizzati i parametri, comunque mai gravi, i due sono stati caricati in ambulanza e portati all'ospedale San Raffaele di Milano