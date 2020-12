L’Avis di Ornago piange la sua colonna portante. Il paese piange Mario Meregalli, anima del volontariato: aveva 82 anni.

Malato da tempo, Mario Meregalli era ricoverato all’Rsa “Scaccabarozzi” e recentemente era anche risultato positivo al coronavirus. In paese era noto soprattutto per il suo grande impegno nella sezione locale dell’Avis.

“E’ arrivato in paese a fine anni ’60 e si è messo subito a disposizione dell’associazione, di cui è stato prima socio, quindi segretario, presidente e infine presidente onorario – raccontano i figli Stefano e Roberto – Papà era il prototipo del volontario, sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri. Anche una volta lasciata la carica di presidente era rimasto come punto di riferimento per la sezione”.