L'Avis Meda piange Gigi, storico volontario e segretario

A dicembre dell’anno scorso, nella sala consiliare del Comune di Meda, durante le premiazioni dei volontari, aveva ricevuto una targa in segno di riconoscimento per gli oltre 40 anni in Avis Meda, prima nel servizio in ambulanza e poi nel trasporto di disabili e anziani. Attività che Gianluigi Busnelli, per tutti Gigi, ha sempre svolto con generosità e dedizione, felice di mettersi a disposizione del prossimo e del sodalizio.

Addio allo storico volontario di Avis Meda

Una realtà che amava a tal punto, quella di Avis, da voler entrare a far parte anche del direttivo, ricoprendo il ruolo di segretario. La sua improvvisa scomparsa, domenica mattina a 68 anni a seguito di un malore, ha suscitato sconcerto e profondo dolore tra i famigliari e anche in quella che era la sua seconda famiglia.

«Era uno dei nostri pilastri. Pensiamo siano pochi in Avis coloro che non lo conoscevano perché da oltre quarant’anni Gigi faceva parte dell’associazione e per oltre un decennio ha ricoperto la carica di segretario all’interno dell’organo di amministrazione - ricordano i membri del sodalizio - E’ stato una figura storica, che ha rappresentato lo spirito più sincero e genuino del volontario».

Era entrato in associazione oltre 40 anni fa

Oltre quarant’anni fa Busnelli ha mosso i suoi primi passi in Avis come volontario del servizio di autoambulanza e successivamente come donatore di sangue. Terminate queste attività per età e per motivi di salute, non ha lasciato l’associazione: conclusa l’attività lavorativa ha aumentato la sua presenza mettendosi a disposizione per i servizi secondari di trasporto e decidendo anche di entrare a far parte del direttivo di Avis, con l'incarico di segretario. I funerali saranno celebrati martedì 25 giugno, alle 15 in chiesa Santa Maria Nascente.